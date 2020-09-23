Япония частично откроет въезд для иностранцев

Власти Японии намерены частично разрешить въезд в страну иностранным гражданам, сообщает издание Asahi.

В первую очередь это будет касаться граждан, которые едут в страну восходящего солнца с деловыми или образовательными целями на срок более трёх месяцев. Но это пока не распространяется на туристов.

В день страна готова принять не более тысячи человек. Все прибывшие должны в течение двух недель находиться на самоизоляции.

В настоящее время из-за COVID-19 границы Японии закрыты для 159 стран.

С конца июля для граждан из 7 стран, в которых относительно благополучная эпидемиологическая ситуация, власти частично разрешили въезд для длительного пребывания.

Ранее "Правда.Ру" писала, что новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен укрепить альянс с США.