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Китай планирует обнулить выбросы углерода к 2060 году

Власти Китая планируют к 2026 году свести выбросы углекислого газа к нулю.

Китай планирует обнулить выбросы углерода к 2060 году

Согласно предварительному плану, объем выбросов к 2030 году достигнет своего пика, после чего будет снижаться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеообращения на 75-й Генеральной ассамблее ООН. Он отметил, что это очень важный шаг в борьбе с климатическими изменениями.

На сегодняшний день Китай является крупнейшим в мире "источником" углекислого газа. На долю Поднебесной приходится около 28% всех мировых выбросов.

Особенно объемы выбросов увеличились в 2018–2019 гг., в период, когда остальные государства начали отказываться от ископаемого топлива.

В этом году из-за пандемии COVID-19 выбросы сократились на 25%, но уже к лету восстановились, так как угольные предприятия и другие отрасли производства возобновили свою работу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае разработали летающего робота для изучения высокогорных ледников.

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