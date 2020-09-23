Названа истинная причина ссоры между принцами Гарри и Уильямом

Эксперт по королевской семье Кэти Николл рассказала об истинной причине перемирия между принцами Гарри и Уильямом, сообщает Daily Mail.

По её мнению, разлука положительно отразилась на отношениях братьев. Они стали больше общаться.

"Братья поболтали в день рождения Гарри. Ни для кого не секрет, что между ними были непростые отношения. Но я считаю, что расстояние пошло им на пользу", — отметила эксперт по королевской семье.

Ранее сообщалось, что принц Уильям обиделся на принца Гарри из-за его решения отказаться от королевских полномочий. Его задело то, что брат не посоветовался ни с кем из членов королевской семьи. Это привело к тому, что браться полгода не общались друг с другом.

Однако главный редактор телеканала о монаршей семье True Royalty TV Ник Буллен заявил, что герцог Кембриджский и герцог Сассекский были на связи. Согласно информации, предоставленной его источниками, в период карантина браться постоянно созванивались через Zoom.