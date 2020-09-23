Эксперт по королевской семье Кэти Николл рассказала об истинной причине перемирия между принцами Гарри и Уильямом, сообщает Daily Mail.
По её мнению, разлука положительно отразилась на отношениях братьев. Они стали больше общаться.
"Братья поболтали в день рождения Гарри. Ни для кого не секрет, что между ними были непростые отношения. Но я считаю, что расстояние пошло им на пользу", — отметила эксперт по королевской семье.
Ранее сообщалось, что принц Уильям обиделся на принца Гарри из-за его решения отказаться от королевских полномочий. Его задело то, что брат не посоветовался ни с кем из членов королевской семьи. Это привело к тому, что браться полгода не общались друг с другом.
Однако главный редактор телеканала о монаршей семье True Royalty TV Ник Буллен заявил, что герцог Кембриджский и герцог Сассекский были на связи. Согласно информации, предоставленной его источниками, в период карантина браться постоянно созванивались через Zoom.
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