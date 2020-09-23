Тайная инаугурация Александра Лукашенко не сделала его законным лидером Белоруссии.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.
"Министерство иностранных дел принимает к сведению сегодняшние события в Белоруссии. Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться осуществляющим законную власть, независимо от того, была ли инаугурация секретной или официальной", — сказано в сообщении ведомства.
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