Тайная инаугурация Александра Лукашенко не сделала его законным лидером Белоруссии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.

"Министерство иностранных дел принимает к сведению сегодняшние события в Белоруссии. Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться осуществляющим законную власть, независимо от того, была ли инаугурация секретной или официальной", — сказано в сообщении ведомства.