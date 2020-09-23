Министр иностранных дел Сергей Лавров проведёт встречу с заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом.
О планах министра сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"28 сентября состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра Республики Куба, сопредседателем двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству господином Кабрисасом, который находится в России с рабочим визитом", — рассказала дипломат.
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