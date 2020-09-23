Белорусская таможня с 22 сентября перестала пропускать на территорию республики товары из Польши.

Об этом сообщает польская газета Wyborcza.

"На территорию Белоруссии нельзя ввозить практически любой польский товар: пачку кофе, шоколадку, даже рулон туалетной бумаги", — сказано в статье.

"Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией. Любые дополнительные ограничения на границе должны применяться всеми этими государствами и на всех внешних границах. С польскими товарами не допускается только пересечение польско-белорусской границы", — утверждает издание.