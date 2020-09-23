Блогер Алексей Навальный займется "нормализацией жизни" и продолжит восстанавливаться после отравления.

Об этом он написал в своих социальных сетях.

"После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот — хоп — я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья", — пояснил Навальный.

"Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс", — добавил блогер.