Наталья Поклонская заявила в интервью Ксении Собчак, что в качестве наказания для Порошенко выбрала бы "отправку на Колыму", а для Турчинова — "расстрел".
Понятно, что Поклонская перегибает палку. Но если смотреть на ситуацию в целом, нужны ли какие-то наказания для Порошенко и его команды — и если да, то какие? Об этом для читателей "Правды. Ру" рассказал Александр Дудчак, украинский политолог.
"Это преступники, без сомнения. Турчинов, Порошенко и многие, кто с ними был на Майдане.
Турчинов — преступник. Это организатор государственного переворота на Украине и один из тех, кто развязал войну против Донбасса.
Порошенко — преступник. Человек достоин посидеть на нарах продолжительное время хотя бы потому, что все прекрасно видели его "деятельность" на посту президента.
Здесь даже необязательно ссылаться на принятые оговорки, что "без решения суда не стоит обвинять человека". На Украине возбуждается очень много уголовных дел против Порошенко. Но при нынешней власти и при том, что американцы прикрывают Порошенко, вряд ли мы увидим какие-то реальные дела против них.
Тем не менее, возбуждать уголовные дела имеет смысл. Россия возбуждает дела против отдельных украинских деятелей, потому что для этого есть все основания. Но будет ли наказание реализовано в виде конкретных переговоров и отправки их в места заключения? Маловероятно", — заключил в ходе общения с экспертом "Правды. Ру" Дудчак.
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