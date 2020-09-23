"Расстрел" Турчинова и "Колыма" для Порошенко: мнение политолога

Наталья Поклонская заявила в интервью Ксении Собчак, что в качестве наказания для Порошенко выбрала бы "отправку на Колыму", а для Турчинова — "расстрел".

Понятно, что Поклонская перегибает палку. Но если смотреть на ситуацию в целом, нужны ли какие-то наказания для Порошенко и его команды — и если да, то какие? Об этом для читателей "Правды. Ру" рассказал Александр Дудчак, украинский политолог.