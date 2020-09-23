Белорусский лидер Александр Лукашенко после официального вступления в должность главы республики напомнил о важности защиты суверенитета.

"День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", — заявил глава Белоруссии.