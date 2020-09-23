Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет сделать своё обещание и не вернется на родину.

Уверенность в этом выразила лидер партии "Единая Грузия — демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

"Нет, он не вернется. Это не тот человек, который поставит свое благосостояние и свободу под вопросом. Шанс его приезда равен 1%. К власти он не вернется точно. Грузинский народ не поддержит таким количеством партию "Нацдвижение", которое сможет выйти на первое место и сформировать правительство. Даже в коалиционном правительстве я никогда не поддержу кандидатуру Саакашвили", — пояснила политик.