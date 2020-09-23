Турецкие власти, пытающиеся "залить" нехватку долларов в стране резервами, близки к масштабному кризису платежного баланса.
По итогам "спасательных операций" турецкое руководство потратило уже 29,1 млрд долларов. При этом общий запас валюты составляет 74 млрд — но из оставшихся 44,9 примерно 44 представлены накоплениями коммерческих банков. Таким образом, "на руках" у правительства остаются даже не "последние запасы", а крохи.
На ситуацию уже среагировали в агентстве Moody's: Турция "просела" по международному рейтингу до уровня Руанды и Угадны, получив рейтинг "B2". Доходы от экспорта просто не успевают за ростом импорта, завлекая страну в "долларовую воронку", схожую с той, в которой оказался СССР в 1980-х годах, отмечают эксперты.
Коронавирус нанёс "решающий удар" и без того проблемной экономике страны: отели работают примерно на 40% от обычной прибыли, инвесторы выходят из активов в стране, а кредит от Катара на 10 млрд помог лишь замедлить, но не остановить падение.
"Делайте что хотите. Ваши рейтинги ничего не значат", — сообщил при этом Реджеп Эрдоган…
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".