Турции не хватает долларов: страну ждет кризис?

Турецкие власти, пытающиеся "залить" нехватку долларов в стране резервами, близки к масштабному кризису платежного баланса.

По итогам "спасательных операций" турецкое руководство потратило уже 29,1 млрд долларов. При этом общий запас валюты составляет 74 млрд — но из оставшихся 44,9 примерно 44 представлены накоплениями коммерческих банков. Таким образом, "на руках" у правительства остаются даже не "последние запасы", а крохи.

На ситуацию уже среагировали в агентстве Moody's: Турция "просела" по международному рейтингу до уровня Руанды и Угадны, получив рейтинг "B2". Доходы от экспорта просто не успевают за ростом импорта, завлекая страну в "долларовую воронку", схожую с той, в которой оказался СССР в 1980-х годах, отмечают эксперты.

Коронавирус нанёс "решающий удар" и без того проблемной экономике страны: отели работают примерно на 40% от обычной прибыли, инвесторы выходят из активов в стране, а кредит от Катара на 10 млрд помог лишь замедлить, но не остановить падение.