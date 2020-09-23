Лукашенко: массовой приватизации в угоду шарлатанам не будет

В Белоруссии не будет проводиться массовой приватизации, поскольку недопустимо забрать созданные миллионами людей активы и отдать их кому-то одному. "В угоду шарлатанам из-за границы" подобные мероприятия тем более невозможны.

Такова позиция по данному вопросу Александра Лукашенко.

"Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации", — сообщил президент Белоруссии.

Президент подчеркнул: если мероприятия по приватизации и пройдут, то "только без него", потому что еще ни в одной стране приватизация не была проведена справедливо.