В Белоруссии не будет проводиться массовой приватизации, поскольку недопустимо забрать созданные миллионами людей активы и отдать их кому-то одному. "В угоду шарлатанам из-за границы" подобные мероприятия тем более невозможны.
Такова позиция по данному вопросу Александра Лукашенко.
"Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации", — сообщил президент Белоруссии.
Президент подчеркнул: если мероприятия по приватизации и пройдут, то "только без него", потому что еще ни в одной стране приватизация не была проведена справедливо.
"Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 млн населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня", — выделил главное Лукашенко.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".