Один из кандидатов на пост руководителя правящей партии Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц высказал мысль: в потоке беженцев в Европу виновата Россия. Насколько оправдано такое заявление — и зачем оно Мерцу в частности и Германии в целом?

Ситуацию прокомментировал эксклюзивно для читателей "Правда. Ру" генеральный директор Института ЕАЭС, политолог Владимир Лепехин.

"Ситуация абсолютно очевидная.

Дело в том, что в Германии различные силы по-разному относятся к Российской Федерации. Есть силы, которые связаны с развитием экономического сотрудничества двух стран, естественно, они занимают более-менее умеренную позицию.

А есть силы, которые подвержены влиянию различных транснациональных корпораций, а также западных спецслужб, прежде всего британских и американских. Мы же прекрасно знаем, в какой зависимости находится Германия от Британии и, прежде всего, от Соединенных Штатов Америки. Особенно это касается правых партий, старых правых партий ХДС/ХСС, ряд политиков которых просто являются рупором олигархических глобалистских сил.

Естественно, в ситуации, когда население Германии протестует, выходит на митинги, протестует против коронавируса и навязанной пандемии, против самоизоляции, а также против засилья мигрантов, а вина за это, конечно, лежит на правящей партии ХДС/ХСС, естественно, политикам, представителям этой партии нечего ответить в ответ на аргументы населения, они находят самый простой штампованный путь — сваливают это на Россию.

Причем здесь Россия, если ворота для сирийских и других арабских беженцев открывают немецкие политики сами? Не Россия же открывает эти ворота.

Тем не менее, такой популистский ответ, наверное, есть. По крайней мере, эти политики Германии ХДС/ХСС, которые сидят на подпитке у различных транснациональных структур, считают возможным такую демагогию, потому что действительно больше говорить не о чем.

Что касается отношений к "Северному потоку" и проблемы с Навальным, то примерно такая же ситуация: у Германии достаточно много сил, которые прекрасно понимают, что "Северный поток" нужен не России, а Германии в первую очередь. Почему? Потому что дешевый российский газ обеспечивает низкую себестоимость производимых в Германии товаров. А Германия — это общеевропейская фабрика, конкурентоспособность германской продукции обеспечивается в первую очередь именно тем, что низкая цена на электроэнергию, низкая цена на российский газ.

Поэтому, естественно, они заинтересованы в том, чтобы проект был завершен. Но есть политики, прежде всего, опять же это некоторые политики ХДС/ХСС, которые сидят на подпитке у альтернативных структур — американских газовых компаний, у "Рургаза", которые тоже ведут свою политику. Естественно, они являются лоббистскими структурами в интересах не "Газпрома", естественно, а американских компаний, которые пытаются навязать Европе более дорогой газ.

То же самое мы можем сказать и по Навальному: это давление американских и, прежде всего, британских спецслужб на руководство Германии, на ту же самую Меркель. Мы знаем, что клиника "Шарите" — это та клиника, которая находится под колпаком британских спецслужб давно уже, исторически, об этом еще Юлиан Семенов в книжке про Штирлица писал, что во время войны эту клинику гестапо контролировало.

Естественно, после войны помимо западногерманских спецслужб, естественно, поскольку сама Германия является протекторатом Британии и Соединенных Штатов Америки, то эта клиника контролируется этими западными спецслужбами, которые осуществляют спецоперации против России, используя отравление Навального. Сама история с отправлением темная. Но Меркель вынуждена интерпретировать ту версию, которую подсунули ей британские спецслужбы.

Так что в нынешней ситуации, когда пружина сжимается, она сжимается, прежде всего, на выборах в Соединенных Штатах Америки, осталось 1,5 месяца до выборов, и там идет очень жесткая борьба между американскими демократами и Трампом.

Естественно, американские демократы, которые имеют своих союзников в Европе и Британии, предпринимают все усилия для того, чтобы представить в негативном свете и политику Трампа в отношении России, и Россию как потенциального партнера того же самого Трампа, и всячески раскачать ситуацию на восточном направлении — в Белоруссии, в России, на Украине и везде", - специально для читателей "Правды. Ру" рассказал Лепехин.