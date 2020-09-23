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Аналитик: сценарий "бессрочных протестов" в Белоруссии непредсказуем

Светлана Тихановская рассказала: протесты не "затухут", как надеется Лукашенко, а продлятся "месяцы и даже годы". Эту точку зрения Тихановская высказала на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента.

Аналитик: сценарий

Чего Тихановская хочет добиться — впечатлить ЕС или выдвинуть ультиматум действующей власти? Специально для наших читателей свое мнение высказал Станислав Бышок, политический аналитик в международной мониторинговой организации CIS-EMO.

"На самом деле любой политический процесс бесконечен, пока есть люди, есть политическая динамика.

Другой вопрос, что большие политические протесты достаточно трудно контролировать и предсказать, потому что у нас перед глазами совершенно разные варианты развития событий.

Есть, например, Венесуэла, где значительная часть латиноамериканских государств не признает Мадуро президентом, тем не менее, он находится у власти, несмотря на многочисленные, буквально годами длившиеся протесты, где, в том числе, было более сотни жертв со стороны протестующих. Тем не менее, он на месте.

С другой стороны, перед глазами пример киевского Майдана, когда за несколько месяцев случилось свержение действующего президента, соответственно, евромайданная революция.

Есть пример французских "желтых жилетов", которые выходили тоже долго, но просто, в конце концов, надоело — и перестали выходить, то есть все сошло на нет.

Поэтому говорить о том, что будут ли протесты длиться, будут ли они шириться или уменьшаться — гадание на кофейной гуще.

Другое дело, что, конечно, если нет внутри Белоруссии лидеров, которые находятся на свободе, то достаточно трудно ожидать какого-то широкого усилия, по крайней мере, протестов, потому что любой протест должен иметь какого-то лидера или группу лидеров, которые будут гипотетически говорить с действующей властью о реформах или о сдаче полномочий.

Так что с точки зрения Тихановской как политика, пусть и молодого поколения, в принципе, ей действительно выгодно говорить о том, что протесты будут длиться до победного конца, сколько угодно. Поскольку Тихановская — политик, а не аналитик, она может такие вещи говорить. Никакой аналитик вам не скажет когда протесты, к Новому году закончатся или к следующему году, например.

В любом случае, очевидно то, если уж завершать, в Белоруссии включилась новая политическая динамика, которой не было 26 лет. И действительно сейчас речь идет о том, что случившееся изменение гражданского общества приведет и к политическим реформам, в том числе к конституционным, которые в свою очередь дадут старт новым политическим процессам не только на уровне массовых протестов, но и на уровне избирательных кампаний и избрания в следующий состав белорусского парламента", - сообщил эксклюзивно для "Правды. Ру" Бышок.

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