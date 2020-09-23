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Раскрыта личность женщины, пытавшейся отравить Трампа рицином

Американская полиция назвала имя человека, который,по версии следователей ФБР, отправил письмо с ядом рицином американскому президенту.

Раскрыта личность женщины, пытавшейся отравить Трампа рицином

Напомним,женщину задержали при попытке въехать в США.

 Это некая Паскаль Ферье. Ей 53 года, Она программист, живёт в Канаде после того, как в прошлом году была депортирована из штата Техас «за превышение шестимесячной визы». Ранее её уже арестовывали за ношение нелицензированного огнестрельного оружия и использование поддельных водительских прав, а также за сопротивление аресту.

Канадская ТРК сообщила, что Ферье отправила - помимо Белого дома - еще шесть писем, адресованных "федеральным правительственным организациям" в Техасе. В настоящее время это проверяется.

Шериф округа Идальго Дж. Э. Гуэрра сказал, что ему и трем его сотрудникам были отправлены пакеты с рицином, но никто не пострадал.

"Я могу подтвердить, что конверты, содержащие смертельный токсин рицин, были отправлены мне и трем моим сотрудникам. В настоящее время в связи с активным федеральным расследованием я не могу делать никаких дальнейших комментариев", - написал шериф в своем твиттере.

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