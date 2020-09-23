Раскрыта личность женщины, пытавшейся отравить Трампа рицином

Американская полиция назвала имя человека, который,по версии следователей ФБР, отправил письмо с ядом рицином американскому президенту.

Напомним,женщину задержали при попытке въехать в США.

Это некая Паскаль Ферье. Ей 53 года, Она программист, живёт в Канаде после того, как в прошлом году была депортирована из штата Техас «за превышение шестимесячной визы». Ранее её уже арестовывали за ношение нелицензированного огнестрельного оружия и использование поддельных водительских прав, а также за сопротивление аресту.

Канадская ТРК сообщила, что Ферье отправила - помимо Белого дома - еще шесть писем, адресованных "федеральным правительственным организациям" в Техасе. В настоящее время это проверяется.

Шериф округа Идальго Дж. Э. Гуэрра сказал, что ему и трем его сотрудникам были отправлены пакеты с рицином, но никто не пострадал.