В Великобритании ввели новые ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к гражданам с просьбой перейти на дистанционный режим работы.

По его словам, с наступлением осени и зимы в стране может резко увеличиться количество заражённых COVID-19. Как сообщает агентство РИА "Новости", в настоящий момент антитела к вирусу выработались менее чем у 8% британцев.

Стоит отметить, что совсем недавно власти Королевства рекомендовали гражданам вернуться к очной работе.

Руководство обязало носить маску всех работников магазинов и ресторанов. Бары должны закрываться не позднее 22:00 часов. На свадебные торжества можно приглашать не более 15 человек. Кроме того, введён запрет на встречу людей из разных семей в одном помещении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для того, чтобы не допустить второй волны COVID, в Британии будут сносить дома.