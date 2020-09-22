Американский лидер Дональд Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса в первые дни пандемии.
Об этом он заявил во время выступления перед Генеральной ассамблеей ООН.
"В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать Китай и заражать мир… Организация Объединённых Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия", — отметил президент США.
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