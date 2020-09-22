Трамп настаивает, чтобы ООН наказала Китай за коронавирус

Американский лидер Дональд Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса в первые дни пандемии.

Об этом он заявил во время выступления перед Генеральной ассамблеей ООН.