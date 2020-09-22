Администрация Барака Обамы "разыгрывала партию" с Владимиром Путиным, в результате чего разменной "фигурой" оказался Крым. При этом Белый дом напрямую просил Александра Турчинова не приводить в действие силы ВСУ, а Яценюка и Порошенко — не отправлять в сторону крымской границы "вооруженных националистов".
Эти и другие подробности опубликовал в своем видеоблоге экс-депутат Верховной рады Давид Жвания. Он уточнил - в курсе ситуации были десятки политиков.
"Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", — высказался он.
По данным экс-чиновника, как Порошенко, так и Яценюк "боялись крымчан". Именно поэтому они проводили жесткую политику ограничений: грозились, что запретят русский язык, а затем дали команду отключить свет и электричество.
"Они боялись крымчан и не знали, что делать с регионом, который практически поголовно их презирал", — подчеркнул Жвания.
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