Экс-депутат Верховной рады: Крым России сдал Обама

Администрация Барака Обамы "разыгрывала партию" с Владимиром Путиным, в результате чего разменной "фигурой" оказался Крым. При этом Белый дом напрямую просил Александра Турчинова не приводить в действие силы ВСУ, а Яценюка и Порошенко — не отправлять в сторону крымской границы "вооруженных националистов".

Эти и другие подробности опубликовал в своем видеоблоге экс-депутат Верховной рады Давид Жвания. Он уточнил - в курсе ситуации были десятки политиков.

"Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", — высказался он.

По данным экс-чиновника, как Порошенко, так и Яценюк "боялись крымчан". Именно поэтому они проводили жесткую политику ограничений: грозились, что запретят русский язык, а затем дали команду отключить свет и электричество.