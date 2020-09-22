Боррель рассказал, как РФ может помочь белорусскому "диалогу власти"

Россия и Белоруссия исторически имеют давние культурные и дипломатические связи, так что помощь российской стороны в налаживании диалога с "претендентами" на президентское кресло Белоруссии очень поможет. Поэтому крайне важно не терять контакт с Москвой при решении "белорусского вопроса".

Об этом рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"В то же время они (российские власти — ред.) могут помочь убедить белорусские власти вступить в диалог с продемократическими группами. Я продолжу обсуждение этих вопросов с российскими властями в ближайшие дни и недели", — пишет Боррель.

Боррель дополнил мысль: в ходе встреч с Сергеем Лавровым он всегда старался подчеркнуть, что ключевым моментом является уважение суверенитета Белоруссии. По словам чиновника, он ратует за то, чтобы Москва поддержала его позицию и помогла "избежать вмешательства извне".

Напомним: ранее Боррель уточнил, что готов лично приехать в Минск и помочь решить проблему с выборами в стране, сев за стол переговоров.