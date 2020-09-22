Один из кандидатов на пост руководителя правящей партии Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц сообщил: в потоке беженцев, захлестнувшем страны Европы, виновата Россия.

Зачем политику, который в будущем может встать "у руля" Германии, подобные высказывания? Для читателей "Правды. Ру" ситуацию разъяснил Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.

"Я думаю, что он еще раз показал свою политическую незрелость, некомпетентность в этих вопросах. Неслучайно у него в свое время такая была награда шуточная, но где-то, наверное, и серьёзная — медаль за достижения в сфере "несерьёзности подхода к политическим вопросам".

Если более серьёзно на это дело посмотреть, то, конечно, германские политики должны были бы знать, в чем истинная основа появления беженцев. Это две системные ошибки, которые их политическое руководство сделало, несмотря на наши неоднократные предупреждения.

Самое большое количество беженцев было инспирировано безалаберностью, безответственностью подхода Запада к вопросам противодействия террористической опасности. Германия фактически поддержала линию Соединенных Штатов Америки на "развал" рабочих групп в конце 2000-х годов в борьбе с терроризмом.

В результате этого мы видели возникновение такого позорного для всего человечества явления как ИГИЛ (запрещенная на территории РФ организация), так называемое "Исламское государство" (запрещенная на территории РФ организация) на территории Сирии. И это — исток проблемы, нам пришлось в одиночку помогать сирийцам ликвидировать это квазигосударство, которое способствовало усугублению всех трудностей. За счет них и образовался такой поток беженцев, сперва на территории близко располагающихся стран, а потом — в Европу.

Таким образом, я думаю, что немцам стоит разобраться с теми системными ошибками, которые были сделаны в последние 20 лет. Это инспирирование агрессии в отношении членов Организации объединенных наций — Ливийская Джамахирия, косвенно ФРГ несет ответственность за тот беспредел, который там был, за убийство руководителя и за ряд других вещей.

Как раз после этого, как утверждал Каддафи, начался поток неконтролируемого исхода беженцев из африканских стран, не только из Сирии на территорию Европы, включая Федеративную Республику Германия.

Я вижу в этих высказываниях не только элемент безграмотности этого политического деятеля, но и попытку просто выйти из той неприглядной ситуации, в которую попала Германия и западные сообщества в целом.

Фактически ничего не делается в течение длительного периода времени для организации системной борьбы против терроризма, который и виновен в создании такой неблагоприятной ситуации в ряде ближневосточных стран, которые усилили исход беженцев на территории Европы", - обрисовал ситуацию специально для "Правды. Ру" Бакланов.