Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко заявил о планах посетить все регионы Дальнего Востока в 2021 году.

"Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — всё-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы", — отметил белорусский лидер.

"Я хотел бы побыть там, если мы договоримся. Посмотреть, как начнут работу наши строители, и до Камчатки посетить этот регион… Поэтому, думаю, в следующем году мы с вами увидимся уже у вас в Приморье", — добавил Лукашенко.