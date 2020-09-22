Тихановская договорилась с Европой о помощи Белоруссии

Страны Европы одобрили "пакет помощи" для Белоруссии после визита экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

Однако помощь поступит только после "демократических перемен", которые должны произойти в Белоруссии.