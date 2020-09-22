Страны Европы одобрили "пакет помощи" для Белоруссии после визита экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.
Однако помощь поступит только после "демократических перемен", которые должны произойти в Белоруссии.
"Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами… Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен", — сказано в официальном Telegram-канале Тихановской.
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