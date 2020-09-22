Зеленский: Россия намерена восстановить деление мира на сферы влияния

Президент Украины предстал перед ООН в записанном видео и обвинил Россию в "дележе мира". По мнению Зеленского, власти РФ готовы вернуться к системе "сфер влияния" по всему миру, и отчасти о правдивости такого заявления говорит российская экспансия в Крыму.

Кроме того, Зеленский сообщил: проблемы в Донбассе также вызваны отчасти Россией. Лидер Украины подчеркнул: то, что там происходит, нужно называть "войной в Европе".

Напомним: ранее украинские власти перекрыли подачу воды в Крым, сообщив, что "в своем регионе Россия должна решать проблемы такого рода самостоятельно". В ООН на заявление представителей Крыма отреагировали невнятно, обозначив лишь тезис "виноваты обе стороны".

Также Украина проведет учения "Объединенные усилия-2020" (в которых примут участие в том числе турецкие войска), "противопоставив" их российским маневрам "Кавказ-2020".