Латвийских шпрот больше не будет: в Лиепае закрылся последний завод

В латвийском городе Лиепая закрылся последний рыбоперерабатывающий завод.

Как рассказал его владелец, выходец из России Игорь Крупник, причина того, что он вынужден окончательно свернуть производство — в существующей на государственном уровне в стране системе "никому ничего не надо".

"Завод, производивший многие десятилетия знаменитые на весь мир балтийские шпроты, переживший две мировые войны, смену властей, устоявший в первые после развала Союза годы независимости, не устоял перед кризисом и равнодушием чиновников. Теперь на месте корпусов — по сути — брошенная земля. Таков новый, европейский подход к бизнесу в Латвии", — говорит Крупник.

По его словам, он вложился в этот бизнес по просьбе бывшего мэра Лиепаи Улдиса Сескса.

В 2016 обанкротился латвийский банк, в котором завод кредитовался, из-за продовольственного эмбарго закрылся и российский рынок, что неизбежно повлекло за собой сокращение объёмов производства и персонала — из 450 сотрудников работать остались 80 человек.

Но бизнесмен не сдавался — очень уж хотелось продолжать работать.

Точку поставила пандемия. С июня производство пришлось приостановить: