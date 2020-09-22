Тихановская приняла участие в саммите глав МИД Евросоюза

В разгар борьбы за санкции против белорусского правительства экс-кандидат на президентских выборах Светлана Тихановская прибыла в Брюссель.

В программе визита - прием министров иностранных дел ЕС на совместном завтраке и выступление в парламенте ЕС.

В Брюсселе это назвали «жестом поддержки" и "четким сигналом Лукашенко". Москва и Минск реагируют брюзгливо.

Тихановская, сразу после дня выборов в Белоруссии уехавшая в Литву, заявила, что она благодарна ЕС за санкционную политику в отношении "ответственных лиц" в правительстве:

"Резолюция ЕС о непризнании Александра Лукашенко на прошлой неделе стала одним из самых важных решений в истории современной Беларуси", - сказала она.

Напомним, что ранее Россия оценила этот «недавний дипломатический жест» как вмешательство во внутренние дела бывшей советской республики.

"Учитывая ситуацию в Белоруссии, это противоречит цели восстановления стабильности", - заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

Правительство в Минске также выразило возмущение тем, что Тихановская, не обладающая никакими реальными полномочиями и статусом, была принята на международной арене.

"Наша страна имеет дело с беспрецедентным давлением извне, - заявил глава правительства Роман Головченко. - Запад пытается ввергнуть страну в хаос».

ЕС резко отверг обвинения.

«За завтраком с Тихановской речь шла о демократии и правах человека, - сказал представитель ЕС Хосеп Боррелл. — Это не может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела."