Вирусологи в одном из городов на северо-востоке Китая обнаружили коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России.
Сообщается, что вирус был обнаружен во время плановой проверки в Чанчуне, столице провинции Цзилинь.
По данным Пекинского информационного агентства Синьхуа, местные власти обнаружили COVID-19 на импортных замороженных кальмарах. Сейчас выясняется, кто соприкасался с пакетом – все эти люди должны пройти медицинское наблюдение. Пока у всех отрицательные тесты.
К слову, Россельхознадзор до сих пор не получил официального уведомления от Китая об обнаружении коронавируса на российском продукте.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Провинция Цзилинь расположена на севере Китая и граничит как с Россией, так и с Северной Кореей. Существует железнодорожная линия, соединяющая регион с крупным российским городом Владивостоком, и пограничный переход близ Хуньчуня.
Как соседи с протяженной сухопутной границей, Россия и Китай имеют большой объем импорта и экспорта:
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