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В Китае обнаружили Covid на пакете замороженных кальмаров из России

Вирусологи в одном из городов на северо-востоке Китая обнаружили коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России.

В Китае обнаружили Covid на пакете замороженных кальмаров из России

Сообщается, что вирус был обнаружен во время плановой проверки в Чанчуне, столице провинции Цзилинь.

По данным Пекинского информационного агентства Синьхуа, местные власти обнаружили COVID-19 на импортных замороженных кальмарах. Сейчас выясняется, кто соприкасался с пакетом – все эти люди должны пройти медицинское наблюдение. Пока у всех отрицательные тесты.

К слову, Россельхознадзор до сих пор не получил официального уведомления от Китая об обнаружении коронавируса на российском продукте.

  • Проверки на наличие частиц Covid-19 теперь регулярно проводятся китайскими медиками: в августе таможня обнаружила коронавирус на упаковке креветок из Эквадора.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Провинция Цзилинь расположена на севере Китая и граничит как с Россией, так и с Северной Кореей. Существует железнодорожная линия, соединяющая регион с крупным российским городом Владивостоком, и пограничный переход близ Хуньчуня.

Как соседи с протяженной сухопутной границей, Россия и Китай имеют большой объем импорта и экспорта:

  • двусторонняя торговля между странами составляет более $100 млрд в год, а к 2024 году, по прогнозам, вырастет до $200 млрд.
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