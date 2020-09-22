В Китае обнаружили Covid на пакете замороженных кальмаров из России

Вирусологи в одном из городов на северо-востоке Китая обнаружили коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России.

Сообщается, что вирус был обнаружен во время плановой проверки в Чанчуне, столице провинции Цзилинь.

По данным Пекинского информационного агентства Синьхуа, местные власти обнаружили COVID-19 на импортных замороженных кальмарах. Сейчас выясняется, кто соприкасался с пакетом – все эти люди должны пройти медицинское наблюдение. Пока у всех отрицательные тесты.

К слову, Россельхознадзор до сих пор не получил официального уведомления от Китая об обнаружении коронавируса на российском продукте.

Проверки на наличие частиц Covid-19 теперь регулярно проводятся китайскими медиками: в августе таможня обнаружила коронавирус на упаковке креветок из Эквадора.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Провинция Цзилинь расположена на севере Китая и граничит как с Россией, так и с Северной Кореей. Существует железнодорожная линия, соединяющая регион с крупным российским городом Владивостоком, и пограничный переход близ Хуньчуня.

Как соседи с протяженной сухопутной границей, Россия и Китай имеют большой объем импорта и экспорта: