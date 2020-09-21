Зеленский в ООН обвинил РФ в попытке разделить мир на сферы влияния

Выступая с трибуны ООН с поздравительной речью по поводу 75-летия международной организации, президент Украины не смог отказать себе в удовольствии в очередной раз напомнить всему миру, как тяжело его стране из-за "агрессора" — России.
Трансляция видеообращения лидера Незалежной прошла на YouTube-канале ООН.
Владимир Зеленский воспользовался трибуной Организации Объединенных Наций, чтобы обвинить Москву в попытке восстановить разделение мира на сферы влияния.
"75 лет назад основание ООН стало символом усвоения человечеством трагического урока Второй мировой войны, однако оккупация Крыма и военная агрессия России в Донбассе доказывают, что урок не был выучен", — заявил Зеленский.
Он назвал происходящее на территории Украины "войной в Европе".
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