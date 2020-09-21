Замглавы МИД РФ Сергея Рябков сообщил: России не страшны какие-либо новые санкции, которые могут появиться в результате оружейных сделок с Ираном.
"Это никаким образом не повлияет на нашу линию. Наше сотрудничество с Ираном многоплановое, в сфере ВТС сотрудничество пойдет в зависимости от потребности сторон и взаимной готовности к такому сотрудничеству", — прояснил ситуацию дипломат.
Напомним: 20 августа представители Штатов сообщили председателю Совета Безопасности ООН о том, что Иран не выполняет взятые на себя обязательства, в частности, — ведет работу "в обход" официальной иранской ядерной программы.
По данным дипломатов Вашингтона, с этого дня был начат 30-дневный "отсчет": и если руководство страны не одумается, то Штаты возобновят санкции.
"Дискуссия в СБ четко показала, что США в своем упорном стремлении "наказать" Иран изолированы, их не поддерживают даже ближайшие союзники.
Все понимают, что это тупиковый путь, который никаких выгод никому, включая самих США, не принесет. При этом он еще больше накалит обстановку в регионе", — высказался постпред России при ООН Василий Небензя.