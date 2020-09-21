МИД: санкций за продажу оружия Ирану Россия не боится

Замглавы МИД РФ Сергея Рябков сообщил: России не страшны какие-либо новые санкции, которые могут появиться в результате оружейных сделок с Ираном.

"Это никаким образом не повлияет на нашу линию. Наше сотрудничество с Ираном многоплановое, в сфере ВТС сотрудничество пойдет в зависимости от потребности сторон и взаимной готовности к такому сотрудничеству", — прояснил ситуацию дипломат.

Напомним: 20 августа представители Штатов сообщили председателю Совета Безопасности ООН о том, что Иран не выполняет взятые на себя обязательства, в частности, — ведет работу "в обход" официальной иранской ядерной программы.

По данным дипломатов Вашингтона, с этого дня был начат 30-дневный "отсчет": и если руководство страны не одумается, то Штаты возобновят санкции.