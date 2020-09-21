США сообщили, на каких условиях продлят ДСНВ

Американцы хотят отмены моратория на ракеты малой и средней дальности в странах Европы и "вхождения" в ДСНВ Китая, но и по "российской" части сделки у них есть вопросы.

Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что если Москва не примет текущие условия по ДСНВ до президентских выборов, то они могут измениться.

"Мы рассматриваем предложение, которое мы сделали России, как умеренное на данном этапе и весьма разумное. Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, "плата за вход", как мы говорим в США, повысится", — сообщил Биллингсли.

Напомним, что текущий договор Штатам не нравится в силу "неравновесности" ограничений. По мнению Биллингсли, на Россию их наложено гораздо меньше.