Русофобам Латвии клятва Гиппократа – не указ

Воинствующая русофобия в Латвии начала проникать в сферу здравоохранения. Рижский врач похвастался тем, что отказался помочь пациенту, который говорил по-русски.

Анестезиолог Робертс Фурманис в интервью журналу KLUBS назвал себя "латышом до мозга костей" и заявил, что гордится тем, что не помогает и "вообще отказывается разговаривать в больнице на любом языке, кроме официального государственного".

Как горделиво поведал врач, во время работы в Рижской Клинической университетской больнице имени Пауля Страдиньша посетитель попросил помочь ему найти родильное отделение, на что он ответил:

"Добрый день. Мы находимся в Латвии. Мы говорим по-латышски", — перед тем как развернуться и уйти.

К слову, Фурманис — вице-президент Латвийского общества врачей. Он работает в медицине уже 18 лет и входит в состав специализированной бригады скорой медицинской помощи. Доктор — личность публичная, он регулярно появляется на телевидении. В последнее время его лейтмотив, как отмечает Sputnik Латвия, — незначительное повышение зарплаты во время пандемии Covid-19.