Слезоточивый газ и массовые задержания - воскресные протесты в Бресте

В воскресенье в Белоруссии прошли очередные массовые акции протеста.

Поданным СМИ, на улицы вышли тысячи людей. Наиболее массовые мероприятия зафиксированы в Бресте — городе, граничащем с Польшей.

Координатор протестов, ТГ-канал NEXTA распространил видеозапись, на которой протестующие наступают на правоохранителей с криками "уходите"

In Brest men forced a small group of OMON to retreat. pic.twitter.com/8YklDEXng2 — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2020

В ответ полиция для разгона толпы применила слезоточивый газ. Сообщается о массовых задержаниях.

Брест, сейчас. Людей хватают без разбора, против протестующих применяют газ. pic.twitter.com/CkWKtI4a1N — Mash (@mash_breaking) September 20, 2020

На видеозаписях с места происшествия видно, как спецназ в полном снаряжении распыляет слезоточивый газ из баллончика в лица протестующих в упор, а люди сцепляются руками, чтобы помешать полицейским произвести арест.

Позже пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова подтвердила факт применения полицией слезоточивого газа.

"Что касается предупредительного выстрела, то он был сделан для того, чтобы предотвратить нападение толпы на сотрудников правоохранительных органов, — сказала она. — Подчеркну: был использован так называемый светошумовой снаряд, а не боевые патроны".

Чемоданова также сообщила, что аресты были произведены в Бресте и других местах, но точных цифр пока нет.