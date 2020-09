В воскресенье в Белоруссии прошли очередные массовые акции протеста.

Поданным СМИ, на улицы вышли тысячи людей. Наиболее массовые мероприятия зафиксированы в Бресте — городе, граничащем с Польшей.

Координатор протестов, ТГ-канал NEXTA распространил видеозапись, на которой протестующие наступают на правоохранителей с криками "уходите"

In Brest men forced a small group of OMON to retreat. pic.twitter.com/8YklDEXng2