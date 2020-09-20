Американский лидер Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Северной Каролине заявил, что может подписать указ, который бы запрещал Джо Байдену стать президентом США.

"Я не хочу, чтобы люди испытывали жалось по отношению к нашему президенту. Этот парень не может быть вашим президентом. Может быть, я подпишу указ: у вас не может быть такого человека в качестве президента. Люди будут голосовать за него, потому что им его жалко", — пояснил Трамп.