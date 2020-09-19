В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple

Жителей Китая начали увольнять с работы за использование гаджетов производства американской компании Apple. Китайские компании начали массово переводить своих сотрудников на смартфоны отечественного происхождения.

Жители Поднебесной могут выбрать любого отечественного производителя на своё усмотрение, однако при покупке смартфона Huawei им компенсируют 15% его стоимости.

Корпорации решили бороться с Apple из-за санкций, которые американские власти вводят против Китая.