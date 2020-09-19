Американист Валерий Гарбузов отметил преимущество действующего президента США. Он сказал, что Трамп способен склонять в свою пользу даже тех, у кого до этого были сомнения.
"Конечно, Трамп — более выигрышная фигура в теледебатах. Ведь Трамп сохранил свою способность быть мощным мобилизатором электоральных масс. После его выступлений очень часто меняется позиция тех, кто колебался на выборах", — сказал Гарбузов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".