Антироссийские санкции Запада — это "наказание" за речь Владимира Путина, которую он произнёс в Мюнхене в 2007 году.

Такое мнение высказал российский журналист Владимир Познер.

"С того самого времени, как российское руководство в лице В. В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку, с тех самых пор Запад "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России", — считает журналист.