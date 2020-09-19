На личных вещах Навального не был найден яд

Немецким специалистам не удалось найти вещество, которым был отравлен Алексей Навальный, на его личных вещах и предметах из гостиничного номера.

Об этом сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

"Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чем (кроме бутылки) улик не нашли", — рассказала представитель Навального.

Ранее следы яда были найдены на горлышке бутылки, из которой блогер пил в аэропорту.