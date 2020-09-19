Целью мести за иранского генерала Касема Сулеймани являются только те лица, которые участвовали в его ликвидации.

Об этом рассказал командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами.

"Господин Трамп, месть за нашего великого генерала реальна и серьезна. Вы думаете, что за кровь нашего брата и мученика мы нанесем удар по женщине, послу в ЮАР? Мы будем бить по тем, кто напрямую или косвенно участвовал в гибели этого великого человека", — заявил военачальник.