Целью мести за иранского генерала Касема Сулеймани являются только те лица, которые участвовали в его ликвидации.
Об этом рассказал командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами.
"Господин Трамп, месть за нашего великого генерала реальна и серьезна. Вы думаете, что за кровь нашего брата и мученика мы нанесем удар по женщине, послу в ЮАР? Мы будем бить по тем, кто напрямую или косвенно участвовал в гибели этого великого человека", — заявил военачальник.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".