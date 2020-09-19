Трамп: Россия украла информацию о ракете

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия похитила информацию о новой ракете и построила её по похищенным чертежам. Также он добавил, что это стало возможным благодаря неосторожности Барака Обамы.