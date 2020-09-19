Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия похитила информацию о новой ракете и построила её по похищенным чертежам. Также он добавил, что это стало возможным благодаря неосторожности Барака Обамы.
"У нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою", — заявил Трамп на предвыборном митинге.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".