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Дмитрий Болкунец: "Лукашенко не будет закрывать границы"

Александр Лукашенко заявил о закрытии границ с Украиной, Литвой и Польшей. Заявление президента Белоруссии прокомментировал политолог, экономист Дмитрий Болкунец.

Дмитрий Болкунец:

"Я думаю, что никакого закрытия границ не будет. Александр Григорьевич любит делать громкие заявления, за которыми ничего не следует. Я предполагаю, что такого рода речь связана с наступлением осени. У некоторых граждан возникают разного рода особенности в восприятии окружающей действительности. Именно это я сейчас наблюдаю у Александра Лукашенко — некое осеннее обострение.

Подобные заявления будут и дальше. Он уже ранее заявлял о том, что Польша чуть ли не Гродненскую область хочет захватить. Я считаю, что не стоит обращать внимание на его заявления.

Вряд ли Александр Григорьевич закроет границы и откажется от потока контрабанды, которая идет из Польши на территорию Белоруссии. Он очень любит считать деньги — свои и членов своего ближнего круга. Из Польши идёт огромный поток контрабанды, деньги от которой идут в карман семьи Лукашенко. Я очень сомневаюсь, что Александр Григорьевич откажется от пополнения своих личных доходов.

Для закрытия границ нет оснований, это будет нарушением норм и создаст дополнительное напряжение в обществе. Для Лукашенко сейчас важно, чтобы люди, которые не согласны с его политикой, вообще уехали из Белоруссии. Об этом ранее сказал его помощник Николай Латышенок. Он публично заявил, что все, кто не согласны с политикой Александра Лукашенко, должны взять паспорт и уехать из страны.

Вряд ли в этой ситуации он захочет границы закрывать. Это просто очередной блеф от Лукашенко, это враньё, которое он в очередной раз распространяет, такое же враньё, как и то, что он планирует перебросить поставки грузов из балтийских портов в Ленинградскую область. Это возможно сделать, но не сегодня, на это нужны годы. Просто он любит громкие высказывания", — заключил эксперт.

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