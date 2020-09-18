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Замуж за инвалида: в Сети идёт травля американки за её брак

Американка вышла замуж за мужчину с особенностями развития. Она думала, что всё будет безоблачно, но на неё обрушился шквал негатива в интернете. Её обвинили в корыстных мотивах. Но девушка не слушает злые языки.

Замуж за инвалида: в Сети идёт травля американки за её брак

"Эти комментарии являются результатом того, что люди с ограниченными возможностями не рассматриваются в качестве партнеров. Все это также намекает на то, что Шейн является обузой, потому что ему нужна помощь с физическими аспектами его повседневной жизни, и предполагает, что все мое существование поглощено этой помощью. Ни одна из этих идей не соответствует действительности. У меня взаимные, здоровые, прекрасные отношения с Шейном", — написала девушка на своей странице в Instagram.

"Несколько лет назад чтение таких слов было болезненным. Какое-то время я придерживалась идеи, что как только мы с Шейном поженимся, все люди, сомневающиеся в наших отношениях, поймут, что они настоящие. Мы с Шейном продолжаем создавать, делиться нашей историей в надежде показать как можно большему количеству людей, что инвалиды — достойные партнеры. Подобные комментарии только побуждают нас продолжать!", — подытожила она.

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