Правительство Литвы переживает за безопасность страны из-за новой атомной электростанции в Белоруссии. Они считают, что АЭС находится слишком близко к границе, а белорусы не следят должным образом за обеспечением её безопасности. По этой причине было принято решение обратиться за помощью к США.
"Мы хотели бы обратиться к США (с просьбой — Прим. ред.) уделять постоянное внимание этому вопросу и поддержать Литву в её усилиях по обеспечению максимально возможной безопасности проекта АЭС в Островце ", — сказал литовский министр иностранных дел.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".