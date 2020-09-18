Литва боится за свою безопасность и просит помощи у Америки

Правительство Литвы переживает за безопасность страны из-за новой атомной электростанции в Белоруссии. Они считают, что АЭС находится слишком близко к границе, а белорусы не следят должным образом за обеспечением её безопасности. По этой причине было принято решение обратиться за помощью к США.