Генпрокуратура Белоруссии занялась проверкой родителей-бунтарей

Тех родителей, которые приводили на акции протеста в Белоруссии своих детей, проверила прокуратура на предмет надлежащего исполнения родительских обязанностей. В результате были вынесены официальные выговоры.