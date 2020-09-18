Тех родителей, которые приводили на акции протеста в Белоруссии своих детей, проверила прокуратура на предмет надлежащего исполнения родительских обязанностей. В результате были вынесены официальные выговоры.
"В целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей прокурорские работники в Минске уже объявили 140 официальных предупреждений. И эта работа будет продолжена", — говорится в заявлении на сайте генпрокуратуры.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".