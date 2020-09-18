Экс-модель Эми Доррис обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах

Бывшая модель и актриса Эми Доррис выступила с обвинениями Дональда Трампа в сексуальном насилии, утверждая, что инцидент произошел на Открытом чемпионате США 1997 года.

Президент категорически отрицает ее претензии.

Что рассказывает Доррис?

В интервью The Guardian, опубликованном в четверг, Доррис утверждает, что она вместе с Трампом, который тогда дружил с её бойфрендом Джейсоном Бинном, были на теннисном матче.

По словам экс-модели, Трамп напал на нее, когда они находились в его VIP-ложе на турнире.

"Он просто засунул свой язык мне в глотку, и я оттолкнула его. А потом его хватка стала еще крепче, и его руки стали ощупывать мою попку, грудь, спину — всё", — говорит она, добавляя, что оттолкнула его и, возможно, прикусила ему язык во время ссоры.

Доррис утверждает, что сказала "нет" несколько раз. Трамп, которому в то время был 51 год, был женат на своей второй жене, Марле Мейплз.

Улики?

Хотя Доррис не представила прямых свидетелей предполагаемого инцидента, несколько человек, включая ее мать и психотерапевта, подтвердили, что она рассказала им эту историю примерно в то время, когда это якобы произошло, или в последующие годы.

Доррис предъявила в качестве доказательства своих слов билет на теннисный чемпионат и несколько фотографий, которые она сделала с Трампом за то время, что они провели в одной компании.

Как отреагировал Трамп?

Через своих адвокатов президент "самым решительным образом отрицает", что когда-либо преследовал, оскорблял или вел себя неподобающим образом по отношению к Доррис.

"Они также сказали, что Бинн, бойфренд Доррис на этом мероприятии, сказал им, что он "не помнит, чтобы Доррис говорила ему, что с Трампом произошло что-то неуместное или что она чувствовала себя неловко рядом с ним", — пишет The Guardian.

Время этой истории также было поставлено под сомнение юридической командой Трампа, поскольку до президентских выборов осталось всего несколько недель, предполагая, что ее обвинения могут быть "политически мотивированными"."