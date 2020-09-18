Бывшая модель и актриса Эми Доррис выступила с обвинениями Дональда Трампа в сексуальном насилии, утверждая, что инцидент произошел на Открытом чемпионате США 1997 года.
Президент категорически отрицает ее претензии.
В интервью The Guardian, опубликованном в четверг, Доррис утверждает, что она вместе с Трампом, который тогда дружил с её бойфрендом Джейсоном Бинном, были на теннисном матче.
По словам экс-модели, Трамп напал на нее, когда они находились в его VIP-ложе на турнире.
"Он просто засунул свой язык мне в глотку, и я оттолкнула его. А потом его хватка стала еще крепче, и его руки стали ощупывать мою попку, грудь, спину — всё", — говорит она, добавляя, что оттолкнула его и, возможно, прикусила ему язык во время ссоры.
Доррис утверждает, что сказала "нет" несколько раз. Трамп, которому в то время был 51 год, был женат на своей второй жене, Марле Мейплз.
Хотя Доррис не представила прямых свидетелей предполагаемого инцидента, несколько человек, включая ее мать и психотерапевта, подтвердили, что она рассказала им эту историю примерно в то время, когда это якобы произошло, или в последующие годы.
Доррис предъявила в качестве доказательства своих слов билет на теннисный чемпионат и несколько фотографий, которые она сделала с Трампом за то время, что они провели в одной компании.
Через своих адвокатов президент "самым решительным образом отрицает", что когда-либо преследовал, оскорблял или вел себя неподобающим образом по отношению к Доррис.
"Они также сказали, что Бинн, бойфренд Доррис на этом мероприятии, сказал им, что он "не помнит, чтобы Доррис говорила ему, что с Трампом произошло что-то неуместное или что она чувствовала себя неловко рядом с ним", — пишет The Guardian.
Время этой истории также было поставлено под сомнение юридической командой Трампа, поскольку до президентских выборов осталось всего несколько недель, предполагая, что ее обвинения могут быть "политически мотивированными"."
"Эми Доррис была настолько травмирована, что ждала 23 года и месяц до выборов, чтобы поговорить об этом", — добавил консервативный журналист Кармайн Сабиа .
Миф об "эффекте 25-го кадра" оказался поразительно живучим: несмотря на то, что его многократно разоблачали, упоминания о нем как о чем-то реальном до сих пор появляются на страницах СМИ. Мало того, в ряде государств имеются законы, запрещающие использовать этот самый пресловутый эффект при демонстрации на телевидении различных рекламных роликов.