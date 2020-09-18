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Экс-модель Эми Доррис обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах

Бывшая модель и актриса Эми Доррис выступила с обвинениями Дональда Трампа в сексуальном насилии, утверждая, что инцидент произошел на Открытом чемпионате США 1997 года.

Экс-модель Эми Доррис обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах

Президент категорически отрицает ее претензии.

Что рассказывает Доррис?

В интервью The Guardian, опубликованном в четверг, Доррис утверждает, что она вместе с Трампом, который тогда дружил с её бойфрендом Джейсоном Бинном, были на теннисном матче.

По словам экс-модели, Трамп напал на нее, когда они находились в его VIP-ложе на турнире.

"Он просто засунул свой язык мне в глотку, и я оттолкнула его. А потом его хватка стала еще крепче, и его руки стали ощупывать мою попку, грудь, спину — всё", — говорит она, добавляя, что оттолкнула его и, возможно, прикусила ему язык во время ссоры.

Доррис утверждает, что сказала "нет" несколько раз. Трамп, которому в то время был 51 год, был женат на своей второй жене, Марле Мейплз.

Улики?

Хотя Доррис не представила прямых свидетелей предполагаемого инцидента, несколько человек, включая ее мать и психотерапевта, подтвердили, что она рассказала им эту историю примерно в то время, когда это якобы произошло, или в последующие годы.

Доррис предъявила в качестве доказательства своих слов билет на теннисный чемпионат и несколько фотографий, которые она сделала с Трампом за то время, что они провели в одной компании.

Как отреагировал Трамп?

Через своих адвокатов президент "самым решительным образом отрицает", что когда-либо преследовал, оскорблял или вел себя неподобающим образом по отношению к Доррис.

"Они также сказали, что Бинн, бойфренд Доррис на этом мероприятии, сказал им, что он "не помнит, чтобы Доррис говорила ему, что с Трампом произошло что-то неуместное или что она чувствовала себя неловко рядом с ним", — пишет The Guardian.

Время этой истории также было поставлено под сомнение юридической командой Трампа, поскольку до президентских выборов осталось всего несколько недель, предполагая, что ее обвинения могут быть "политически мотивированными"."

"Эми Доррис была настолько травмирована, что ждала 23 года и месяц до выборов, чтобы поговорить об этом", — добавил консервативный журналист Кармайн Сабиа .

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