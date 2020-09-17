Лукашенко объявил о закрытии границ с Украиной, Литвой и Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вынужден принять решение о закрытии границ с Украиной, Литвой и Польшей. Об этом он заявил в ходе женского форума в Минске.

Белорусский лидер также призвал население этих стран остановить политических деятелей, чтобы не допустить вооружённых конфликтов.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружьё и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей", — заявил Лукашенко.

Погранслужба Белоруссии заявила, что указ президента о закрытии границ с Литвой и Польшей выполнен. На данный момент пока ещё открыта граница с Украиной, но пропускать будут только лиц, имеющих необходимые документальные подтверждения целей своего визита или возвращения в республику.

Согласно данным из источников приграничных областей, транспортно-торговое и транзитное сообщения через госграницу Белоруссии остановлены.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Европарламент планирует ввести санкции против Лукашенко.