Чак Фини, американец, создавший Duty free, отдал почти все свои деньги на благотворительность. А себе оставил лишь небольшую часть для того, чтобы не нуждаться в старости.
"Мы многому научились. Оглядываясь назад, я понимаю, что можно было сделать некоторые вещи по-другому, но я все равно очень доволен. Я рад тому, что смог добиться этой цели при жизни", — сказал филантроп.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.