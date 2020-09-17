Ламин Диак, экс-глава международной ассоциации легкой атлетики, находившийся под домашним арестом с ноября 2015 года, по приговору суда, признавшего его виновным в коррупции, отправлен в тюрьму.
87-летний сенегалец обвинялся во взяточничестве и отмывании денег, связанных с российским допинговым скандалом.
Диак был осужден за получение взяток на сумму более €3 млн от спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, чтобы скрыть результаты тестов и позволить им продолжать соревноваться, в том числе на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
Судья заявил, что действия Ламина Диака
"подорвали ценности легкой атлетики и борьбы с допингом".
Адвокаты бывшего главы IAAF говорят, что Диак будет обжаловать решение суда, которое они назвали "несправедливым и бесчеловечным".
ДЛЯ СПРАВКИ
Ранее одна из самых влиятельных фигур в мировом спорте, Ламин Диак был президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций - теперь World Athletics - в течение 16 лет, пока его не сменил британский лорд Коу в августе 2015 года.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.