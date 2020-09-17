Экс-глава ассоциации лёгкой атлетики признан виновным в коррупции

Ламин Диак, экс-глава международной ассоциации легкой атлетики, находившийся под домашним арестом с ноября 2015 года, по приговору суда, признавшего его виновным в коррупции, отправлен в тюрьму.

87-летний сенегалец обвинялся во взяточничестве и отмывании денег, связанных с российским допинговым скандалом.

Диак был осужден за получение взяток на сумму более €3 млн от спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, чтобы скрыть результаты тестов и позволить им продолжать соревноваться, в том числе на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Приговор суда - четыре года тюрьмы, из них два - условно, а также штраф в размере € 500 тысяч.

Судья заявил, что действия Ламина Диака

"подорвали ценности легкой атлетики и борьбы с допингом".

Адвокаты бывшего главы IAAF говорят, что Диак будет обжаловать решение суда, которое они назвали "несправедливым и бесчеловечным".

ДЛЯ СПРАВКИ

Ранее одна из самых влиятельных фигур в мировом спорте, Ламин Диак был президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций - теперь World Athletics - в течение 16 лет, пока его не сменил британский лорд Коу в августе 2015 года.