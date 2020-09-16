Принц Уильям и Кейт Миддлтон испекли булочки для жителей Лондона

Принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон посетили одну из самых знаменитых лондонских булочных под названием Brick Lane, которая обеспечивает местных жителей бесплатной едой — бубликами.

Семья герцога Кембриджского решила поблагодарить пекарей, которые активно поддерживали жителей Лондона в период пандемии COVID-19.

В ходе своего визита герцоги надели фартуки, маски и приняли участие в приготовлении теста для новой партии булочек.

Видео из булочной опубликовано в Instagram-аккаунте наследника британского престола.

Супруги испекли для жителей британской столицы ватрушки.

В ходе визита на предприятия малого бизнеса принц Уильям и Кейт Миддлтон также встретились с сотрудниками центра занятости Лондонского моста и мусульманского центра.

Ранее "Правда.Ру" писала, что принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Гарри с днём рождения.