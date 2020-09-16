Принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон посетили одну из самых знаменитых лондонских булочных под названием Brick Lane, которая обеспечивает местных жителей бесплатной едой — бубликами.
Семья герцога Кембриджского решила поблагодарить пекарей, которые активно поддерживали жителей Лондона в период пандемии COVID-19.
В ходе своего визита герцоги надели фартуки, маски и приняли участие в приготовлении теста для новой партии булочек.
Видео из булочной опубликовано в Instagram-аккаунте наследника британского престола.
Супруги испекли для жителей британской столицы ватрушки.
В ходе визита на предприятия малого бизнеса принц Уильям и Кейт Миддлтон также встретились с сотрудниками центра занятости Лондонского моста и мусульманского центра.
Ранее "Правда.Ру" писала, что принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Гарри с днём рождения.
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