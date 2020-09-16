Один из российских бизнесменов решил подержать Алексея Навального и перевёл на его лечение миллион рублей. Однако вскоре от компании "Конкорд" пришло сообщение, что деньги возвращены на счёт бизнесмена.

"Седьмого сентября российский бизнесмен перечислил в Charite один миллион рублей на лечение Навального. Все это время мы делали запросы по поводу того, получила ли клиника деньги. Ответ так и не поступил. Ваш запрос очень своевременный, потому что платеж вернули сегодня. Вероятнее всего, по одной из следующих причин: первая - этот гражданин находится под санкциями. Вторая — в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться", — говорится в сообщении на странице компании в соцсети "ВКонтакте".