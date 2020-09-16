В ходе последней встречи глав России и Белоруссии было решено, что РФ предоставит кредит Белоруссии. Однако лидер оппозиции РБ Светлана Тихановская считает, что он будет потрачен совсем не на то, что действительно нужно стране.

"Почему возникают вопросы относительно выделенных Россией денег? Потому что все эти деньги идут в Беларусь не на что-то крайне необходимое нашей стране, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа. То есть они направлены на какие-то военные действия против своих же людей. Именно так: агрессивные действия. Мы уже видели запрос на закупку бронежилетов. Для кого эти бронежилеты? От кого они собираются защищаться? У кого оружие? У ОМОН, у власти оружие", — сказала Тихановская.