В Пентагоне признали, что доказательств выплат Россией талибам нет

После двух месяцев поисков доказательств того, что российское правительство платило щедрые вознаграждения талибам* за уничтожение американских солдат в Афганистане, Пентагон вынужден признать: подтверждений этому не найдено.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова генерала Фрэнка Маккензи, командующего американскими войсками в Афганистане, заявившего:

"Этот факт просто не был доказан до уровня твёрдой уверенности. Но следователи продолжают разбираться в этом деле".

Как следует из материала NYT, следствие уже просмотрело разведданные о каждом нападении на американские войска в Афганистане за последние несколько лет, и ни одно из них не было связано с российскими "стимулирующими выплатами".

Напомним, именно "Нью-Йорк Таймс" первой сообщила об этом обвинении Пентагона в адрес российских властей, ссылаясь на "неназванные разведывательные источники".

СМИ и политики-демократы всё это время атаковали президента Дональда Трампа за то, что он не наказал Россию "за щедрости", но Трамп упорно стоял на своём: информация не была подтверждена и потому "её нельзя использовать в качестве основы для принятия мер против Москвы".

Но мнение Пентагона, не нашедшего доказательств, не прекратило нападок на Трампа. Буквально сегодня сенатор-демократ Тэмми Дакворт написала в Twitter:

"Трамп уже 80 дней не осуждает Путина за предполагаемые выплаты. Это непростительно".

*организация, запрещённая в РФ